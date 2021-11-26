Я верю статистике Минздрава по коронавирусу, но могут быть ошибки, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в рамках своего пресс-марафона заявил, что верит в статистику заболеваемости по коронавирусу и вакцинации. При этом у него есть сомнения.

Президент каждый день получает новую статистику заболеваемости по коронавирусу. На данный момент он доволен только одной статистикой — темпами вакцинации. Зеленский отметил, что нынешние показатели вакцинации в разы превышают цифры в начале кампании.

"Сейчас статистика лучше — мы видим спад заболеваемости. Я считаю, это связано с вакцинацией. Доверяю ли я этим цифрам? Я считают, что Ляшко — хороший министр здравоохранения. Я ему доверяю. Могут ли быть ошибки в статистике? Наверное, могут быть", — сказал президент.

Он добавил, что ошибки со статистикой всегда бывают. Кроме того, есть свои проблемы в медицинской системе.

Комментируя статистику смертей от коронавируса, Зеленский отметил, что украинцы умирают не из-за того, что нет кислорода. Президент считает, что причина летальных случаев от Covid-19 в том, что больные обращаются за помощью в последний момент.

По его словам, в некоторых странах люди умирают от Covid-19 прямо на улицах. В Украине, как подчеркнул президент, больные коронавирусом иногда обращаются к медикам за день до смерти.

Кроме того, в статистике летальных случаев от коронавируса есть много людей, которые имели сопутствующие заболевания. Зеленский сообщил, что такие случаи проверяют.

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Напоминаем, по состоянию на 26 ноября количество подтвержденных новых случаев коронавируса за последние стуки составило 15 936. За все время пандемии в стране Covid-19 заболели 3 млн 400 тысяч 340 людей.

В Украине действительно растет количество вакцинированных граждан. По данным Минздрава, уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19.