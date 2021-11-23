Зеленский назначил заместителем Ермака экс-топ-менеджера Ахметова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – рассказал новоназначенный заместитель руководителя Офиса главы государства.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" ("экономика и предпринимательство") и Киевский экономический университет имени Гетьмана ("экономическая теория").

В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012–2019 годах занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь", который входит в топ-10 крупнейших предприятий Украины. Предприятие входит в состав холдинга "Метинвест" украинского миллиардера Рината Ахметова.

С 2010 года он был депутатом Донецкого облсовета по спискам Партии регионов. С 2015 по 2020 год возглавлял Запорожскую областную организацию партии "Оппозиционный блок".

Кроме этого, Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".