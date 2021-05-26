Политика 20 минут назад

Информатаки против Шурмы из "Укроборонпрома" мог заказать Коломойский — СМИ

Ростислав Шурма по большей части работал на руководящих должностях на предприятиях "Метинвеста"

Ростислав Шурма Ростислав Шурма
Ростислав Шурма

Дискредитация вновь назначенного члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Ростислава Шурмы якобы связями с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком может быть выгодна другому олигарху Игорю Коломойскому. Об этом пишет "24 канал" в материале "Ростислав Шурма: отвечают ли дети за отцов?".

Издание отмечает, что назначение экс-топ-менеджера компании "Метинвест", которая принадлежит самому богатому украинцу Ринату Ахметову, а также сына экс-нардепа от "Оппозиционного блока" Игоря Шурмы — Ростислава Шурмы в набсовет госконцерна "Укроборонпром" вызвало волну негодования в СМИ. В первую очередь из-за возможных связей Шурмы-младшего с Виктором Медведчуком, чьим соратником является его отец. Однако поскольку никаких прямых доказательств такой связи не приводится, можно сделать вывод о манипулятивном характере таких суждений.

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Журналисты приводят факты из биографии Ростислава Шурмы, согласно которым он имел очень опосредованное отношение к политике, занимаясь преимущественно работой на руководящих должностях на предприятиях "Метинвеста". С 2006 года он работал главой "Макеевского метзавода", затем финдиректором дивизиона стали и проката, замдиректора металлургического дивизиона "Метинвеста". Был членом набсовета ММК им. Ильича, главой набсовета завода "Промет" (Болгария), членом совета директоров "Metinvest Trametal" (Италия).

В 2012-2019 годах был генеральным директором меткомбината "Запорожсталь", который входит в топ-10 крупнейших предприятий Украины. За это время вывел меткомбинат на стабильную прибыльность — с 2013 по 2018 годы завод получил 17,3 млрд грн чистой прибыли, хотя до и после Шурмы был убыточным. С 2010 года он был депутатом Донецкого облсовета по спискам Партии регионов. С 2015 по 2020 год возглавлял Запорожскую областную организацию партии "Оппозиционный блок".

В 2019 году Шурма покинул "Метинвест" и решил сконцентрироваться на собственных проектах. На сегодняшний день он является директором венчурного фонда "Гелиос", который развивает солнечные электростанции и другие проекты "зеленой" энергетики в Запорожской области общей мощностью около 200 МВт.

Издание напоминает, что уже после ухода из "Метинвеста" в СМИ ходили активные слухи о возможном назначении Шурмы на должность первого вице-премьера — министра экономики. Бывший тогда главой Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что с экс-топ-менеджером "Запорожстали" встречался, но его фамилии в "шортлисте" на министерские должности нет. Кроме того, в 2020 году Шурма также подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзализныци", но не прошел. В последний год был регулярным участником встреч бизнеса и руководства правительства в статусе директора фонда "Гелиос".

 "После указа Зеленского некоторые СМИ написали о том, что Ростислав Шурма, как его отец Игорь Шурма, якобы является близким соратником главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. При этом в качестве подтверждения связей экс-топ-менеджера Ахметова именно с Медведчуком приводятся сомнительные источники. Интересно, что аналогичную волну дезинформации на "желтых" сайтах поднимали в 2020 году, когда появилась информация о возможном назначении Шурмы-младшего вице-премьером", — говорится в материале. 

 "Несмотря на абсурдность концепции "политической ответственности" детей за деяния своих родителей, в информпространство пытаются "вбросить" аналогию семьи Шурмы и семьи главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, чья мать Наталья Витренко когда-то была лидером пророссийской Прогрессивной социалистической партии. В частности, такие параллели у себя в Facebook проводит попавший под санкции США нардеп Александр Дубинский, что может также косвенно свидетельствовать о "недовольстве" Шурмой в "Укроборонпроме" со стороны Игоря Коломойского", — добавляют журналисты.

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