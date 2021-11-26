Зеленский объяснил, почему сериалы от студии "Квартал 95" продаются в Россию

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, почему продукция студии Квартал 95" транслируется на российских телеканалах.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, которая приурочена к середине его каденции.

«Я не работаю в компании студия Квартал 95», я в трастовый никакой фонд никуда не передавал свою компанию. Он (пятый президент Украины Петр Порошенко — Delo.ua) уходил от тех или иных дивидендов, а сам в разгар войны торговал с РФ. Второе — некорректно сравнивать медиапространство с конфетами, потому что конфеты продавались и на оккупированных территориях. Ну продавались и продавались. Со шведами студия «Квартал 95» заключила договор лет за десять до начала войны, это тогда еще был наш эксклюзивный партнер. Проданы права на мир — они продают продукцию на 45 стран», – сказал Зеленский.

Он заявил, что даже не знает названий нынешних серило студии, так как вышел из компании.

«Бренды, которые мне принадлежат, да у меня есть на них права. Но я не участвую в оперативной деятельности, меня это не интересует. У меня большая любовь к ребятам из «Вечернего квартала». Но это же не критика, а сатира, юмор. Я еще раз говорю — я вышел из бизнеса, а санкции вводил я против всего списка. Я как президент должен защищать украинское медиапространство», — сказал он.

По его словам, сериал «Слуга народа» тоже показывали в РФ, но всего одну серию.

Напомним, экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что сериал "Слуга народа" российский телеканал ТНТ купил не у студии "Квартал 95". Причем сериал по политическим соображениям. сняли с эфира в Беларуси. По его словам, аналогичное положение и в РФ, так как в Кремле "уже и так видят социологию, согласно которой Зеленский догоняет Путина по популярности в России".

Ранее скандал вызвала также информация о сети офшорных компаний, выстроенных для "Квартала 95". Журналисты утверждали, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу, являющиеся, как и президент, выходцами из Кривого Рога.