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Зеленский не хочет менять главу НБУ минимум до конца отопительного сезона
Владимир Зеленский считает, что сложившаяся сегодня кадровая ситуация в Национальном банке Украины должна сохраняться в существующем формате, а вопрос об отставке Кирилла Шевченко с должности главы НБУ пока не рассматривается.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона 26 ноября.
"У меня нет права вмешиваться в операционную работу НБУ и его руководства. И, в принципе, я не имею права нарушать его независимость. Но когда ко мне обращаются люди с проблемой, я должен ответить или хотя бы погасить временно пожар. То, что я сделал, — я погасил пожар, и это стабилизировало ситуацию курса и помогло подписанию меморандума с МВФ", — прокомментировал Зеленский.
Также гарант подчеркнул, что на посту президента он постоянно взвешивает все риски.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мне нужен был тут только результат. Мы должны показать стабилизацию, чтобы не уходил инвестор с рынка. И кроме транша, ведь существуют очень высокие риски, которые очень сильно влияют на мои мысли о кадровой политике НБУ. Что-то мне может нравиться, чего-то хочется или нет. Но не знаешь, как поступить, — действуй по закону. Ситуация в НБУ летом была кризисная с точки зрения кадровой ситуации. Потому МВФ обратил на это внимание. Но там не о личности, там в принципе: ребята, обратите внимание. Я успокоил ситуацию, как смог. Тут был вопрос уберечь и умножить. Если о рисках, то сегодня в ситуации, которая есть — экономика, отопительный период, — на сегодня все должно быть в том формате, в котором есть", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, потом, когда все это пройдет, нужно будет разбираться с проблемами.
"К сожалению, наша экономика все равно зависит от важных денег — к программе МВФ присоединяются все остальные. Мировой банк, ЕБРР — все на это смотрят. Сегодня я считаю, пребывание Кирилла Шевченко на посту главы НБУ — правильно", — подчеркнул гарант.
Отметим, МВФ поддерживает действия Национального банка Украины и его главы Кирилла Шевченко. Сохранение главы НБУ на посту — условие предоставления Украине нового кредита.
Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования. Украина получила второй транш от МВФ намного позже, чем планировалось, ввиду невыполнения ряда политических требований, выдвинутых Фондом.