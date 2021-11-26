Зеленский не хочет менять главу НБУ минимум до конца отопительного сезона

Владимир Зеленский считает, что сложившаяся сегодня кадровая ситуация в Национальном банке Украины должна сохраняться в существующем формате, а вопрос об отставке Кирилла Шевченко с должности главы НБУ пока не рассматривается.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона 26 ноября.

"У меня нет права вмешиваться в операционную работу НБУ и его руководства. И, в принципе, я не имею права нарушать его независимость. Но когда ко мне обращаются люди с проблемой, я должен ответить или хотя бы погасить временно пожар. То, что я сделал, — я погасил пожар, и это стабилизировало ситуацию курса и помогло подписанию меморандума с МВФ", — прокомментировал Зеленский.

Также гарант подчеркнул, что на посту президента он постоянно взвешивает все риски.

"Мне нужен был тут только результат. Мы должны показать стабилизацию, чтобы не уходил инвестор с рынка. И кроме транша, ведь существуют очень высокие риски, которые очень сильно влияют на мои мысли о кадровой политике НБУ. Что-то мне может нравиться, чего-то хочется или нет. Но не знаешь, как поступить, — действуй по закону. Ситуация в НБУ летом была кризисная с точки зрения кадровой ситуации. Потому МВФ обратил на это внимание. Но там не о личности, там в принципе: ребята, обратите внимание. Я успокоил ситуацию, как смог. Тут был вопрос уберечь и умножить. Если о рисках, то сегодня в ситуации, которая есть — экономика, отопительный период, — на сегодня все должно быть в том формате, в котором есть", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, потом, когда все это пройдет, нужно будет разбираться с проблемами.

"К сожалению, наша экономика все равно зависит от важных денег — к программе МВФ присоединяются все остальные. Мировой банк, ЕБРР — все на это смотрят. Сегодня я считаю, пребывание Кирилла Шевченко на посту главы НБУ — правильно", — подчеркнул гарант.

Отметим, МВФ поддерживает действия Национального банка Украины и его главы Кирилла Шевченко. Сохранение главы НБУ на посту — условие предоставления Украине нового кредита.

Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн спецправ заимствования. Украина получила второй транш от МВФ намного позже, чем планировалось, ввиду невыполнения ряда политических требований, выдвинутых Фондом.