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Банки 1 час назад

В МВФ требуют сохранить главу НБУ на посту — эксперт

Сохранение главы Нацбанка на своем посту является условием предоставление Украине нового кредита

Кирилл Шевченко. Фото: НБУ Кирилл Шевченко. Фото: НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает действия Национального Банка Украины (НБУ) и его главы Кирилла Шевченко. Сохранение главы НБУ на посту — условие предоставление Украине нового кредита.

Об этом политический эксперт Александр Антонюк рассказал в своем блоге.

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Как заявил Александр Антонюк, в данный момент в Украине происходит крайне дорогостоящая и масштабная информационная кампания, направленная против главы НБУ Кирилла Шевченко, целью которой является его отставка. По информации эксперта, Офис президента уже сформировал шорт-лист кандидатов на замену Кириллу Шевченко.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, позиция иностранных партнеров — на стороне Шевченко, чьи действия в МВФ считают высокопрофессиональными, о чем свидетельствует личная встреча главы НБУ с постоянным представителем МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

В ходе встречи в НБУ Ваграм Степанян высказался в поддержку Кирилла Шевченко и назвал его действия на посту главы НБУ высокопрофессиональными, а поведение Зеленского — политически ангажированным.

Александр Антонюк отметил, что сам факт того, что миссия МВФ согласилась приехать в Украину, свидетельствует о том, что именно Кирилл Шевченко приложил максимальные усилия для возобновления работы миссии, и подтверждает их поддержку главы НБУ.

Напомним, с 21 сентября в Украине начала свою работу миссия МВФ по пересмотру действующих программ сотрудничества МВФ с Украиной.

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