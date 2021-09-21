Миссия МВФ снова начинает свою работу в Украине

Сегодня, 21 сентября, в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян, передает "Радио Свобода".

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владков Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первый пересмотр программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", — сообщил Степанян.

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Перед этим глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) транш в большем объеме, чем предполагалось ранее.

Он подчеркнул, что приблизить соглашение с МВФ должны изменения в закон о Нацбанке, который 9 сентября был поддержан парламентом в первом чтении.

Напомним, 23 августа Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть на сумму 1,9 млрд долларов.

2 августа Совет директоров МВФ утвердил общее распределение около 456 млрд специальных прав заимствования ($650 млрд), чтобы облегчить выход мировой экономики из "худшей рецессии со времен Великой депрессии".

Это самое большое распределение специальных прав заимствования в истории фонда. Страны получили свою долю пропорционально своим нынешним квотам в фонде.

Ранее сообщалось, что советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина направит эти деньги в госбюджет и на пополнение золотовалютных резервов страны.