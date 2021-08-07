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Валюта 1 час назад

У Зеленского рассказали, куда направят деньги от нового транша МВФ

Транш МВФ планируют поделить на части

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Офисе президента Украины планируют направить часть денег нового транша Международного валютного фонда в золотовалютные резервы Национального банка, а также на стимулирование экономического развития в стране.

Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

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"Сейчас дискуссия продолжается. Но, как я понимаю ситуацию, часть этих денег может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих денег будет использована в этом году, но значительную часть будет использовано в следующем году", — отметил он.

По словам Устенко, деньги направят не на текущее потребление, а на стимулирование экономического развития в стране в среднем и долгосрочном промежутке времени.

В частности, деньги можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения.

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Напомним, согласно решению Совета управляющих Международного валютного фонда, 23 августа 2021 года Украина получит от МВФ более $2,7 млрд бесплатно и без дополнительных условий.

Известно, что Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную $650 млрд. Украина получит $2,7 млрд из этой суммы.

По словам Кристалины Георгиевой, миссия МВФ в Украине возобновит работу в сентябре.

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