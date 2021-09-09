Политика и экономика 1 час назад

Глава НБУ прогнозирует увеличение размера транша от МВФ

Миссия МВФ должна прибыть в Украину в сентябре

Кирилл Шевченко. Фото: пресс-служба НБУ Кирилл Шевченко. Фото: пресс-служба НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: пресс-служба НБУ

Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) транш в большем объеме, чем предполагалось ранее.

Об этом 9 сентября во время пресс-брифинга заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Миссию МВФ ожидаем уже в сентябре. По плану ближайший транш должен составлять примерно 700 млн долларов, но, учитывая пропуск нескольких траншей, может быть больше. Но это уже будем обсуждать, когда миссия приедет", — рассказал Шевченко.

Он отметил, что приблизить соглашение с МВФ должны изменения в закон о Нацбанке, который 9 сентября был поддержан парламентом в первом чтении.

Читайте также:
Миссия МВФ в Украине возобновит работу в сентябре — глава фонда

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ по действующей программе stand-by является необходимым, в частности, для поддержания макрофинансовой стабильности в стране в последующие годы. Выполнение программы МВФ также позволит получить официальное финансирование из других источников, будет способствовать снижению ставок по внешним заимствованиям и поддержанию интереса иностранных инвесторов к гривневым активам", — подчеркнул глава НБУ.

Напомним, 23 августа Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть на сумму 1,9 млрд долларов.

2 августа Совет директоров МВФ утвердил общее распределение около 456 млрд специальных прав заимствования ($650 млрд), чтобы облегчить выход мировой экономики из "худшей рецессии со времен Великой депрессии". Это самое большое распределение специальных прав заимствования в истории фонда. Страны получили свою долю пропорционально своим нынешним квотам в фонде.

Ранее сообщалось, что советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина направит эти деньги в госбюджет и на пополнение золотовалютных резервов страны. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ с октября прекращает долгосрочное рефинансирование банков
НБУ с октября прекращает долгосрочное рефинансирование банков
НБУ повысил учетную ставку на 0,5 пункта, до 8,5%
НБУ повысил учетную ставку на 0,5 пункта, до 8,5%
Польша открыла границы для вакцинированных от коронавируса украинцев
Польша открыла границы для вакцинированных от коронавируса украинцев
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине увеличили размер денежных переводов без проведения финмониторинга

  3. На улицах Сингапура появился робот, "стучащий" властям на курильщиков и торгашей (ВИДЕО)

  4. Кабмин отдал сферу туризма в ведение Мининфраструктуры

  5. На украинский рынок заходит новый бренд китайских тракторов (ФОТО)

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...