Глава НБУ прогнозирует увеличение размера транша от МВФ

Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) транш в большем объеме, чем предполагалось ранее.

Об этом 9 сентября во время пресс-брифинга заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Миссию МВФ ожидаем уже в сентябре. По плану ближайший транш должен составлять примерно 700 млн долларов, но, учитывая пропуск нескольких траншей, может быть больше. Но это уже будем обсуждать, когда миссия приедет", — рассказал Шевченко.

Он отметил, что приблизить соглашение с МВФ должны изменения в закон о Нацбанке, который 9 сентября был поддержан парламентом в первом чтении.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ по действующей программе stand-by является необходимым, в частности, для поддержания макрофинансовой стабильности в стране в последующие годы. Выполнение программы МВФ также позволит получить официальное финансирование из других источников, будет способствовать снижению ставок по внешним заимствованиям и поддержанию интереса иностранных инвесторов к гривневым активам", — подчеркнул глава НБУ.

Напомним, 23 августа Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть на сумму 1,9 млрд долларов.

2 августа Совет директоров МВФ утвердил общее распределение около 456 млрд специальных прав заимствования ($650 млрд), чтобы облегчить выход мировой экономики из "худшей рецессии со времен Великой депрессии". Это самое большое распределение специальных прав заимствования в истории фонда. Страны получили свою долю пропорционально своим нынешним квотам в фонде.

Ранее сообщалось, что советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина направит эти деньги в госбюджет и на пополнение золотовалютных резервов страны.