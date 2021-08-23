Украина получила $2,7 млрд от МВФ. Куда пойдут деньги

Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть на сумму 1,9 млрд в понедельник, 23 августа.

Об этом сообщила Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины.

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"Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Это средства новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" — написала она у себя в Facebook и добавила, что 1,9 млрд СПЗ (специальные права заимстования — Delo.ua) — это примерно $2,7 млрд.

Напомним, 2 августа Совет директоров МВФ сообщил о утвердил общее распределение около 456 млрд специальных прав заимствования ($650 млрд), чтобы облегчить выход мировой экономики из "худшей рецессии со времен Великой депрессии". Это самое большое распределение специальных прав заимствования в истории фонда. Страны получат свою долю пропорционально своим нынешним квотам в фонде.

Около 275 млрд долларов США (около 193 млрд СПЗ) в рамках нового распределения пойдут развивающимся странам, в том числе самым бедным.

"Это историческое решение — крупнейшее распределение СПЗ в истории МВФ и прививка мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СПЗ принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет наиболее уязвимым странам, пытающимся справиться с последствиями кризиса Covid-19", — отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, МВФ продолжит активно вести переговоры с рядом богатых стран, чтобы те смогли добровольно направить часть своих СПЗ на расширение кредитования бедных стран через Фонд сокращения бедности и содействия экономическому росту (PRGT).

Как ранее сообщалось, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина направит эти средства в госбюджет и на пополнение золотовалютных резервов страны.