Зеленский: не вижу большей эскалации на границе, чем это было весной 2021-го

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с зарубежными журналистами 28 января заявил, что не может назвать в настоящее время эскалацию на границах с Россией более сильной чем та, что была весной в 2021 году.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение российских войск. Нынешнюю ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", — сказал Зеленский.

Президент заметил, что во время учений российской армии вблизи украинских границ весной 2021 года не было настолько сильной негативной информационной волны, которую общество наблюдает в настоящее время.

"Из СМИ ощущение такое, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация. Это не так. Нам не нужна эта паника", – сказал украинский президент зарубежным журналистам.

Гарант подчеркнул, что нужно осторожно высказываться, что "завтра будет война" до конца февраля, цитируя части заголовков новостей иностранных СМИ.

Кроме того, по словам Зеленского, украинской экономике дорого обошлась паника по поводу возможного вторжения России в Украину. Теперь для ее стабилизации потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.

Тем временем американские СМИ продолжают публиковать информацию, которая усиливает опасения о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что медицинские подразделения вооруженных сил РФ направляются к украинской границе, где присоединяются к боевым частям