Кремль перебрасывает медицинские части армии России к границе с Украиной — СМИ

Медицинские подразделения вооруженных сил РФ направляются к украинской границе, где присоединяются к боевым частям. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на источник в одном из министерств обороны стран Запада и утверждает, что "Владимир Путин приближается к уровню готовности к войне, которого не было в ходе предыдущих наращиваний военной мощи".

По мнению источника, переброска медицинских подразделений — завершающий шаг при подготовке вторжения.

"Хотя их присутствие на передовой не означает, что российская атака на Украину неизбежна, военные врачи и полевые госпитали рассматриваются как необходимое условие для сражений", — утверждает журнал.

До сих пор отсутствовали разведывательные данные о наличии медицинских подразделений ВС РФ возле границы с Украины.

Но недавно Россия провела крупные медицинские учения с участием армейских медиков и 1200 офицеров военной полиции в Западном военном округе, граничащем с Украиной. При этом подразделения отрабатывали эвакуацию раненых с поля боя, а также проведение операций по спасению тяжелораненых.

Напомним, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами Соединенные Штаты Америки созывают Совет безопасности ООН, чтобы обсудить угрожающее поведение РФ и наращивание российских войск на границе с Украиной.

На фоне нарастания напряженности между РФ и Украиной российские оккупанты небольшой группой пытались проникнуть на позиции ВСУ в Луганской области. Попытка был отбита — диверсанты отступили на временно оккупированную территорию.

При этом лидеры пропрезидентской фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ призвали Путина оказать помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде поставок военной продукции.