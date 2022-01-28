Украина потратит $4-5 млрд на стабилизацию экономики – Зеленский

Украинской экономике дорого обошлась паника по поводу возможного вторжения России в Украину. Теперь для ее стабилизации потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами в пятницу, 28 января.

"Для стабилизации нашей экономики мы израсходуем около 4-5 миллиардов долларов. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна", – сказал гарант.

Возможно, Украине нужно было бы меньше денег для поддержания стабильной экономической ситуации, но волна паники и сообщений о возможной эскалации привела к оттоку инвестиций из страны.

"Разная информация путает, рождает экономическую панику. Приведу пример, сколько нам это стоит. У нас рекордный ВВП в прошлом году. У нас за короткое время было около 6,5 млрд инвестиций в 2021 году. Но после начала другого информационного пространства 12,5 млрд вывели из Украины и мы из наших резервов, а они самые большие за последние 10 лет," - аргументировал президент.

Зеленский отметил, что вопрос не только в кредитах от других государств или финансовых учреждений, но и об их гарантиях.

Он добавил, что после эскалации и улучшения экономической ситуации для Украины остается самым важном вопросом борьба с олигархатом.

По словам гаранта, улучшение экономической ситуации является одним из приоритетов для действующей власти. В то же время неконтролируемость ситуации внутри государства может привести к эскалации на Донбассе, подчеркнул Зеленский.

Он также не исключает риска дестабилизация внутри, которая неизбежно окажет негативное влияние на экономику.

Ранее заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма сообщал, что Украина собирается взять кредит у Франции на один миллиард долларов. Всего планируется привлечь 3-5 миллиардов долларов льготных кредитов.

В свою очередь Европейский Союз уже разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро из-за угрозы агрессии России.