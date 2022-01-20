Зеленский возмущен словами Байдена о возможном "незначительном вторжении" России в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский не приемлет мнение о том, что агрессия одной страны против другой может ранжироваться по значимости. Об этом он написал в своем Twitter, продублировав запись также на английском языке.

"Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украины", — написал он.

Отметим, что накануне президент США Джозеф Байден, выступая на пресс-конференции, заявил, что реакция на возможное вторжение России на подконтрольную Украине территорию будет зависеть от его масштабов.

"Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется. И это зависит от того, что она сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и нам [в НАТО] в конечном итоге приходится спорить о том, что делать, а чего не делать и так далее. Но если они действительно сделают то, на что способны, силами, сосредоточенными на границе, если они продолжат вторжение в Украину, для России наступит катастрофа", — сказал он.

Напомним, что в последние пару месяцев власти США регулярно заявляют о возможности полномасштабного вторжения России на подконтрольную Украине территорию, однако власти Украины это опровергают.

В частности, накануне Зеленский выпустил видеообращение к украинцам с призывом не паниковать из-за сообщений о таком возможном вторжении. Перед этим он встретился в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Сам же Блинкен еще после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге 1 декабря заявлял о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не вестись.

Тем временем российские войска прибыли в Беларусь, где вскоре должны начаться анонсированные в декабре военные учения "Союзная решимость-2022". Белорусская сторона накануне заявляла, что они должны пройти именно у границ с Украиной, а также Польшей, Литвой и Латвией.