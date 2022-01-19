"Мы хотим мира": Блинкен перед визитом в Киев обратился к Путину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего дипломатического визита в Киев и Берлин будет пытаться разрядить кризис с Москвой, связанный с эскалацией в Украине. Ведь у России "еще есть возможность избежать кризиса отношений с США".

Об этом Блинкен заявил перед поездкой в Украину, которая запланирована на 19-20 яванря, передает издание Reuters.

"Президент России Владимир Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы США и РФ могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе", — сказал госсекретарь журналистам во время брифинга.

Блинкен решил срочно посетить Киев на фоне опасений Украины и ее западных союзников по поводу десятков тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных в Украине и вблизи границ.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира", — здобавил представитель Госдепартамента США во время брифинга.

Напомним, в Киеве госсекретарь США назначил встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы рассказать, что планирует американская сторона на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия вторгнется в Украину.

Ранее Украину тайно посетил директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс. Визит провели также в связи с угрозой российского вторжения.

В свою очередь Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение. При этом РФ отрицает намерения начать полномасштабный военный конфликт с Украиной.