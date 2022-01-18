Центр Киева могут перекрывать из-за визита Блинкена

Центр Киева могут временно перекрывать из-за визита государственного секретаря США Энтони Блинкена, который назначен на 19-20 января. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

В УГО предупредили водителей, что, скорее всего, на некоторое время перекроют улицы Дарницкого и Шевченковского районов столицы.

Напоминается, что в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" государственную охрану могут получить лидеры других стран, парламентов и правительств.

Это право действует и для членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций).

Украина предоставляет госохрану политикам, которые приехали в страну в составе официальных делегаций или посетили Украину по приглашению органов государственной власти.

Напомним, в Киеве госсекретарь США назначил встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы рассказать, что планирует американская сторона на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия вторгнется в Украину.