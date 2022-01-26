Гривну девальвирует лишь паника вокруг вторжения РФ: "Рыночных причин для роста курса доллара нет"

Инвесторы не видят рыночных причин для девальвации гривны, сегодня украинская национальная валюта продолжает дешеветь только лишь из-за нервозности вокруг сообщений о вероятности вторжения РФ в Украину. До каких пределов может раскачать курс гривны эта паника?

На сегодняшний день украинский банковский рынок уперто сопротивляется удешевлению гривны. На прошлой неделе даже на торгах обрисовался курсовой порог в 28,5 грн/$, после которого покупка валюты для бизнеса становится неинтересной, говорит аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгений Ахтырко.

"Какая бы паника сегодня из-за угрозы вторжения армии РФ на рынке не была, все равно есть определенный курсовой потолок, выше которого доллар покупать просто невыгодно. Как показывает опыт предыдущих периодов паники, курс в 29 грн/$ – это слишком уж высоко", – полагает аналитик.

К слову, в комментарии Delo.ua замдиректора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса высказал мнение, что угроза разворачивания полномасштабной войны с Россией вообще является единственным фактором удешевления национальной валюты. Строго рыночных причин он для этого не видит. О подобном говорит и старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Поддержание РФ напряжения на границах и высокие риски дальнейшей эскалации конфликта будут и в дальнейшем создавать нервозность на валютном рынке и будут давить на курс гривны. Но на этой неделе есть и благоприятный для гривны фактор, а именно начался период уплаты ежемесячных налогов в бюджет", – отмечает Котович.

По его словам, потребность бизнеса в гривневых средствах для уплаты налогов может стимулировать экспортеров к увеличению продаж валюты, если такая потребность не будет компенсирована выплатой возмещения НДС из бюджета, что может остановить рост курса доллара. Во всяком случае эксперты точно не прогнозируют, что курс доллара в Украине достигнет отметки в 30 грн/$.

Напомним, как ранее сообщалось, на фоне обострения ситуации на границе с Украиной "рухнул" также и российский рубль. В ходе торгов в понедельник, 24 января, курс доллара превысил 79 рублей — такое значение достигнуто впервые с ноября 2020 года. Стоимость евро превысила 89 рублей.