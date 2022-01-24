Уже 28,50: падение гривни продолжается, аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

За предыдущую неделю (17-21 января) курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2–1,3%. На фоне эскалации геополитической ситуации и ожидания вторжения РФ американская валюта продолжит дорожать в ближайшие дни, прогнозирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По состоянию на 24 января Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 28,31 грн/долл. На межбанке курс доллара достиг 28,38/28,40 грн/долл (покупка/продажа). А средний курс американской валюты достиг 28,35/28,50 грн/долл.

Тем временем к вечеру понедельника котировки гривни к доллару на закрытии межбанка "скатились" до уровня 28,58 – 28,60 гривни, сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими: доллар США – 28,33 – 28,35 гривни, евро – 32,29 – 32,31 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составили 28,34 – 28,62 гривни. Евро покупают за 31,96 гривни, продают за 32,39 гривни. На "черном" же рынке доллар уже торгуется за 28,52 – 28,72 гривни, евро – 32,14 – 32,44 гривни.

Из этого выходит, что с прошлого понедельника (17 января) официальный курс доллара, устанавливаемый регулятором, вырос на 1,3% (с 27,95 грн/долл). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,27/28,29 до 28,33/28,35 грн (+0,2%), сообщил аналитик Альпари.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,08/28,35 до 28,19/28,42 (+0,4%/+0,3%). При этом, подчеркивает аналитик, спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

"Основная причина роста курса доллара за последние недели – эскалация геополитической ситуации и ожидания вторжения РФ. Свою роль играет и такой фактор, как сезонное снижение экспортной выручки аграриев, но он, по всей видимости, по силе своего влияния сильно уступает главному, политическому фактору. Кстати, на этой ситуации теряет свои позиции не только гривна, но и рубль. В понедельник курс доллара в РФ превысил 78 рублей впервые с ноября 2020 года", — резюмировал аналитик.

Эксперт прогнозирует продолжение роста курса доллара к гривне в течение этой неделе (24-28 января). Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 гривен, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи вплоть до 28,5 гривен, считает аналитик Вадим Иосуб.

Валютный рынок остро отреагировал на информацию западных СМИ и предубеждения политиков о вторжении России в Украину.

Ситуацию усугубило заявление Госдепа США, который приказал выехать из Украины членам семей сотрудников посольства. Вслед за американскими властями правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из нее из-за повышенного риска вооруженного конфликта, а также эвакуирует членов семей австралийских дипломатов, находящихся в Киеве.

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