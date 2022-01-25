Российский рубль рухнул на фоне обострения ситуации на границе с Украиной

Центробанк РФ приостановил покупку валюты на фоне обвала рубля до минимума за последний год. Об этом сообщает Forbes.

Покупка валюты была приостановлена в понедельник, 24 января.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", — заявили в ЦБ.

В ходе торгов в понедельник курс доллара превысил 79 рублей — такое значение достигнуто впервые с ноября 2020 года. Стоимость евро превысила 89 рублей, После сообщения ЦБ доллар замедлил укрепление и несколько опустился. На утро 25 января за доллар дают 78,74 рубля.

Причиной обвала рубля эксперты называют обострение отношений России и США, которые вызваны возможностью вторжения войск РФ в Украину. Снижение напряженности пока не прогнозируется.

Напомним, Министерство обороны США привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности на случай, если возникнет необходимость перебросить их в Европу.

Страны-члены НАТО переводят силы в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные военные суда и истребители в места развертывания сил альянса в Восточной Европе, поскольку Россия продолжает наращивание своего военного присутствия в Украине и вокруг нее.

В то же время Государственный департамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать из Украины членов семей сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве. Посольство США в Киеве продолжит регулярную работу.