"Считаю это ошибкой": Зеленский обвинил США в нагнетании информкампании о российском вторжении

Президент Владимир Зеленский отмечает, что США являются активным источником информационной кампании о серьезности рисков полномасштабного российского вторжения в Украину, и считает такую их деятельность ошибочной. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

"Я не считаю, что Белый дом очень ошибается в своем анализе, не считаю. Я считаю, что они являются сегодня участниками этой, как вам сказать, информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. А так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику, они делают эту тематику максимально острой. Я считаю, что это ошибка. Потому что это такие сигналы, что мир очень мощно реагирует на такую информацию", - подчеркнул он.

Президент в этом контексте также оценил ситуацию с эвакуацией иностранных, в том числе американских, дипломатов как "неправильные, чрезмерные шаги, которые нам не помогают", выразив в то же время благодарность за шаги по поддержке Украины.

"Они сегодня нам не помогают. Во всем остальном – и военная помощь, и финансовые резервы, и так далее - это все поддержка, мы за это благодарны, но я же не могу, как многие политики, быть благодарен США просто за то, что это США. Я говорю вам правду: я хочу, чтобы мы были партнерами и действительно друзьями, я не хочу вам лгать. Моя проблема - в том, что я не хочу вам лгать", - неожиданно закончил ответ Зеленский, выразив на секунду эмоцию, дающую понять, что он не ожидал сам от себя таких слов.

Напомним, что Зеленский на этой же пресс-конференции в контексте угрозы российского вторжения снова заявил, что украинские власти сейчас не видят большей эскалации, чем таковая была весной 2021 года на пике российских военных учений вблизи украинских границ и в Крыму.

Отметим также, что накануне Зеленский провел второй за месяц телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, обсудив дипломатические усилия по деэскалации отношений с Россией. Подробности беседы официально сообщены не были, однако, по данным источника американского канала CNN из числа украинских должностных лиц, между Байденом и Зеленским, в частности, возник спор из-за вероятности вторжения России.

Более того, для обсуждения этой возможной угрозы США созвали заседание Совета безопасности ООН, которое должно состояться 31 января.

В целом же в последние три месяца западные, в первую очередь американские, СМИ регулярно публикуют сообщения и инсайды о возможном российском вторжении и шагах по подготовке к нему, а руководство соответствующих стран, Евросоюза и НАТО регулярно комментируют такую угрозу, в частности анонсируя введение масштабных санкций против России, если та решится на масштабное вторжение в Украину.

В то же время украинские власти публично серьезность угрозы стараются приуменьшить, в последние дни особенно активно заявляя об информационном давлении и призывая граждан не паниковать, поскольку реальных предпосылок для такого вторжения якобы нет.