Зеленский заявил, что держит в секрете от США работу диверсионных групп "во многих областях Украины"

Президент Владимир Зеленский заявляет о том, что во многих областях Украины работают вражеские диверсионно-разведывательные группы, информацией о деятельности которых украинские власти не делятся с США.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос американской журналистки о том, что Зеленский знает такого, чего не знает президент США Джозеф Байден.

Глава государства отметил, что оценивает отношения Украины и США как "очень открытые", заявив, что "наши спецслужбы делятся многими вещами". В то же время Зеленский указал, что у него, как президента независимой страны, могут быть свои секреты - так же, как и у президента США.

В частности, он дал понять, что не желает делиться информацией о неких диверсионных группах на подконтрольной Украине территории, поскольку благодаря имеющимся у украинской стороны, в том числе благодаря иностранной помощи, средствам она способна с таковыми справиться самостоятельно.

"Я могу вам сказать: мы четко понимаем, потому что есть разного характера перехваты информации, когда работают ДРГ, как работают ДРГ. Они работают как на нашем Донбассе - на территории, которую мы контролируем, так и работают, честно говоря, во многих областях нашей страны. Во многих областях. Я сейчас не хочу, чтобы была какая-то там паника лишняя. Но мы справляемся с такими вопросами внутренними нашими силами - партнеры нам помогают", - заявил Зеленский.

Президент объяснил, что украинская разведка обладает лучшим пониманием ситуации, чем иностранные, поскольку "ежедневно держит руку на пульсе" и способна правильно оценить те или иные наблюдаемые явления.

"Хочу привести вам пример: если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы сможете увидеть, например, увеличение численности войск, но вы не можете точно оценить: это увеличение войск - это запугивание, это атака или это ротация. Наши люди оценят эту ситуацию более глубоко. Иногда мы видим, как переодевают людей. Иногда мы видим, как люди пришли поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришло на границу, а потом мы видим, что в этих палатках нет жизни, тихонько вывезли людей", - сказал он.

По словам Зеленского многие действия со стороны России и сепаратистов имеют характер лишь психологического давления, которое усиливается перед международными встречами по вопросам Донбасса.

"Это психологическое запугивание. Это происходит очень часто. Например, перед любыми встречами - нормандским форматом, минскими встречами. То есть, наращивают давление психологическое - как говорят, повышают ставки. Потому такие вещи мы видим и точно понимаем", - отметил президент.

Напомним, что накануне Зеленский провел второй за месяц телефонный разговор с Байденом, обсудив дипломатические усилия по деэскалации отношений с Россией. В то же время подробности беседы официально сообщены не были. По данным источника американского канала CNN из числа украинских должностных лиц, между Байденом и Зеленским, в частности, возник спор из-за вероятности вторжения России.