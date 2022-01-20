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Вторжение в Украину станет катастрофой для России, — Байден
Атака российскими войсками Украины получит жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Запада, заявил президент США Джозеф Байден. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он утверждает, что сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину.
Такое вторжение будет встречено "жестким и скоординированным ответом, экономическим ответом, который подробно обсуждался с нашими союзниками и был очень четко изложен президенту Путину", — подчеркнул Байден журналистам.
Агентство отмечает, что Белый дом стремится пресечь любое предположение о том, что если российское военное вторжение не будет масштабным, то оно встретит сравнительно слабый ответ США.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не должно быть никаких сомнений на этот счет: если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжкую цену", — добавил президент США.
По его словам, вторжение станет катастрофой для РФ.
Это стало своего рода ответом на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не приемлет мнение о том, что агрессия одной страны против другой может ранжироваться по значимости. Украинский лидер так отреагировал на слова Байдена на пресс-конференции по поводу того, что реакция на возможное вторжение России на подконтрольную Украине территорию будет зависеть от его масштабов.
Перед этим Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.