США созвали открытое заседание Совбеза ООН: обсудят угрозу вторжение России в Украину

После нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами Соединенные Штаты Америки созвали Совет безопасности, чтобы обсудить угрожающее поведение РФ и наращивание российских войск на границе с Украиной. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Проведение заседания запланировано на понедельник, 31 января.

"Члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также основные обязательства и принципы международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину", — сказала Линда Томас-Гринфилд.

Она отметила, что Россия создает явную угрозу международному миру и безопасности.

"Сейчас необходимо полное внимание Совета, и мы рассчитываем на прямое и целенаправленное обсуждение в понедельник", — добавила постоянный представитель США при ООН.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что атака российскими войсками Украины получит жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Запада. Это стало своего рода ответом на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не приемлет мнение о том, что агрессия одной страны против другой может ранжироваться по значимости.

При этом Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Госдуме заявил, что якобы западные страны подталкивают украинские власти к проведению силовых операций на Донбассе.

Ранее российские власти требовали от США, равно как и от НАТО, дать письменные "железобетонные" гарантии невступления Украины в альянс в будущем. 26 января США и НАТО ответили на требования России. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не отказывается от принципа "открытых дверей" в НАТО, то есть любая страна может стать членом альянса.