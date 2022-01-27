Курс доллара на межбанке взлетел выше 29 гривен

На межбанковском валютном рынке 27 января курс доллара США поднялся выше 29,02 грн/долл. В последний раз такое падение гривни фиксировали в феврале 2015 года.

По состоянию на 15:30 на межбанке доллар торгуется на уровне 29,02/29,00 (покупка/продажа). Еще утром 27 января курс гривни на межбанковском валютном рынке достигал 28,95-28,97 грн/долл. За пару часов национальная валюта подешевела на 7 копеек.

Официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком, составляет 28,79 грн/долл. На 28 января регулятор поднял курс доллара до 28,98 грн/долл.

В "обменниках" американская валюта также стремительно дорожает. В среднем курс доллара достиг 28,95/29,10 гривен за доллар (покупка/продажа).

В Нацбанке успокаивают, отмечая, что на сегодня валютный рынок значительно более устойчив к шокам, чем в предыдущих кризисах.

"Национальный банк Украины и в дальнейшем будет соблюдать политику гибкого курсообразования и готов применить в случае необходимости комплекс монетарных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны", - добавили в НБУ.