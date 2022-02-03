Разведка США рассекретила план вторжения России в Украину — СМИ

Администрация президента США обнародует планы нападения РФ на Украину, которые раскрыла американская разведка. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на четыре неназванных источника.

По данным СМИ, официальные лица США заявили о наличии у них доказательств того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину.

Предполагаемая операция должна включать видеотрансляцию на широкую аудиторию жертв среди гражданского населения на востоке Украины — и, возможно, за границей в России — чтобы вызвать возмущение против украинского правительства и создать предлог для вторжения. По словам одного американского чиновника, пока неясно, будут ли эти потери реальными или сфальсифицированными.

По данным источников, план был разработан российскими спецслужбами и находится на завершающей стадии подготовки.

"Это конкретная операция, предназначенная для создания потенциального предлога", — сказал другой американский чиновник, который, как и остальные, не предоставил доказательств предполагаемого заговора. Все источники говорили на условиях анонимности.

Накануне было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину. Ранее президент Владимир Зеленский прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.

"Я считаю, что они являются сегодня участниками этой, как вам сказать, информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. А так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику, они делают эту тематику максимально острой", — сказал украинский лидер.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления ни со стороны Крыма, ни с других сторон, равно как и не ждет провокаций против себя в ходе российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022".