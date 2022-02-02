Байден развернет дополнительные военные силы США в Европе — СМИ

Президент США Джозеф Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе. Об этом сообщает CNN.

Американские войска вскоре будут развернуты в Польше, Германии и Румынии. По заявлению официальных лиц США, это "является демонстрацией поддержки союзникам по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины". Войска будут развернуты "в ближайшие дни", заявили официальные лица.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в ближайшие дни в Польшу и Германию будет направлено около 2 000 военнослужащих из США. Кроме того, примерно 1 000 военнослужащих, находящихся в Германии, перебрасываются в Румынию.

Кирби подчеркнул: "Эти силы не собираются воевать в Украине".

Кирби сказал, что развертываемые войска — это дополнительные силы к 8,5 тысячам американских военнослужащих, которые были приведены в повышенную боевую готовность на прошлой неделе. Они могут быть переброшены в Европу для поддержки сил реагирования НАТО, если те будут задействованы.

Ранее СМИ сообщили, что медицинские подразделения вооруженных сил России направляются к украинской границе, где присоединяются к боевым частям — это может стать завершающим этапом подготовки к вторжению.

В последние месяцы западные, в первую очередь американские, СМИ регулярно публикуют сообщения и инсайды о возможном российском вторжении и шагах по подготовке к нему, а руководство соответствующих стран, Евросоюза и НАТО регулярно комментирует такую угрозу, в частности анонсируя введение масштабных санкций против России, если та решится на масштабное вторжение в Украину.