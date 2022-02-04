Украинский посол нахамил главе МИД Израиля из-за сомнений в угрозе вторжения РФ: МИД Украины отреагировал

Министерство иностранных дел Израиля 3 февраля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука для объявления выговора в связи с его резкой критикой последних высказываний министра иностранных дел Яира Лапида о России и Украине, сообщает местное издание The Jerusalem Post.

2 февраля глава израильского МИД в интервью ивритоязычному изданию Walla в контексте Украины и РФ заявил, что не ожидает насильственного конфликта в скором времени и что не считает, что "разразится мировая война". Аналогичную позицию он выразил в комментарии израильскому корреспонденту американского новостного сайта Axios.

Лапид также отметил, что Израиль обязан действовать в отношении российско-украинского кризиса с осторожностью, поскольку, по его словам, вторая по величине еврейская община находится в России, а пятая по величине — в Украине.

Кроме того, министр выразил обеспокоенность тем, что российско-украинский кризис отвлечет внимание от ядерных переговоров с Ираном в Вене, а также пожелание к США уделить этому вопросу более пристальное внимание, "чтобы предотвратить опасные вещи".

Как отмечает Axios, 31 января госсекретарь США Энтони Блинкен уже второй раз за последние недели звонил Лапиду и попросил, чтобы Израиль передал России сообщение о необходимости деэскалации. Израильские же официальные лица заявляют, что говорили с представителями РФ о необходимости деэскалации. При этом Лапид планирует поговорить об этом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни.

В свою очередь заявления главы израильского МИД не понравились Корнийчуку, о чем сообщило на своей странице в Facebook посольство Украины в Израиле.

"Меня глубоко потрясли недавние замечания господина Лапида относительно его видения "российско-украинского конфликта". Я бы хотел напомнить господину министру, что это не конфликт. Это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины. Позорно, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет", — заявил дипломат.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что израильский министр "повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих самых сильных союзников" – США, Великобритании и ЕС относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели.

"Разделяя опасения Израиля по поводу ядерной программы Ирана, смею предположить, что если в Европе разразится полномасштабная война, то Израиль останется один на один с иранской угрозой", — добавил Корнийчук.

Он также предложил Лапиду поговорить по телефону не только с министром иностранных дел государства-агрессора, но и пообщаться с украинской стороной, "чтобы увидеть реальную картину, а не использовать российские штампы".

Кроме того, посол предложил "израильским друзьям воспользоваться приглашением нашего президента" и совершить по примеру американских, британских и европейских коллег визит в Киев, что для Украины имело бы сейчас большое значение.

В свою очередь на брифинге 4 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что лично инструктировал всех послов жестко высказываться по этой теме.

"Что касается ситуации в Израиле, то мне об этом известно. Смотрите: все послы Украины мною проинструктированы и настроены на решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины. Конкретно в этой ситуации мы сейчас изучаем подробно отчет посла о том, как разворачивались события в Тель-Авиве и что привело к такой ситуации, и после этого сможем это дополнительно прокомментировать", — заявил глава МИД.

Напомним также, что 2 февраля было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину. Более того, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что это вторжение "все менее вероятно", и признал, что эвакуация дипломатов США из Украины дала ложный сигнал миру.

При этом реакция Украины на продолжающиеся уже три месяца заявления западных СМИ и лидеров США, Евросоюза и НАТО о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке к масштабному вторжению в последнее время свелась к фактическому отрицанию таких намерений РФ, в том числе на уровне президента.

Более того, с этой целью Владимир Зеленский 28 января даже провел на пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.

В свою очередь 3 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории. Более того, Украина не ждет военных провокаций и со стороны Беларуси, которую глава Минобороны неожиданно назвал "дружественной" Украине, несмотря на то, что ранее и Зеленский, и Дмитрий Кулеба выражали серьезные опасения по поводу возможности военного вторжения с белорусской стороны, а власти из-за этого принялись укреплять границу с этой страной, проводя там учения силовых структур.