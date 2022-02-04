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Украинский посол нахамил главе МИД Израиля из-за сомнений в угрозе вторжения РФ: МИД Украины отреагировал
Министерство иностранных дел Израиля 3 февраля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука для объявления выговора в связи с его резкой критикой последних высказываний министра иностранных дел Яира Лапида о России и Украине, сообщает местное издание The Jerusalem Post.
2 февраля глава израильского МИД в интервью ивритоязычному изданию Walla в контексте Украины и РФ заявил, что не ожидает насильственного конфликта в скором времени и что не считает, что "разразится мировая война". Аналогичную позицию он выразил в комментарии израильскому корреспонденту американского новостного сайта Axios.
Лапид также отметил, что Израиль обязан действовать в отношении российско-украинского кризиса с осторожностью, поскольку, по его словам, вторая по величине еврейская община находится в России, а пятая по величине — в Украине.
Кроме того, министр выразил обеспокоенность тем, что российско-украинский кризис отвлечет внимание от ядерных переговоров с Ираном в Вене, а также пожелание к США уделить этому вопросу более пристальное внимание, "чтобы предотвратить опасные вещи".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отмечает Axios, 31 января госсекретарь США Энтони Блинкен уже второй раз за последние недели звонил Лапиду и попросил, чтобы Израиль передал России сообщение о необходимости деэскалации. Израильские же официальные лица заявляют, что говорили с представителями РФ о необходимости деэскалации. При этом Лапид планирует поговорить об этом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни.
В свою очередь заявления главы израильского МИД не понравились Корнийчуку, о чем сообщило на своей странице в Facebook посольство Украины в Израиле.
"Меня глубоко потрясли недавние замечания господина Лапида относительно его видения "российско-украинского конфликта". Я бы хотел напомнить господину министру, что это не конфликт. Это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины. Позорно, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет", — заявил дипломат.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что израильский министр "повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих самых сильных союзников" – США, Великобритании и ЕС относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели.
"Разделяя опасения Израиля по поводу ядерной программы Ирана, смею предположить, что если в Европе разразится полномасштабная война, то Израиль останется один на один с иранской угрозой", — добавил Корнийчук.
Он также предложил Лапиду поговорить по телефону не только с министром иностранных дел государства-агрессора, но и пообщаться с украинской стороной, "чтобы увидеть реальную картину, а не использовать российские штампы".
Кроме того, посол предложил "израильским друзьям воспользоваться приглашением нашего президента" и совершить по примеру американских, британских и европейских коллег визит в Киев, что для Украины имело бы сейчас большое значение.
В свою очередь на брифинге 4 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что лично инструктировал всех послов жестко высказываться по этой теме.
"Что касается ситуации в Израиле, то мне об этом известно. Смотрите: все послы Украины мною проинструктированы и настроены на решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины. Конкретно в этой ситуации мы сейчас изучаем подробно отчет посла о том, как разворачивались события в Тель-Авиве и что привело к такой ситуации, и после этого сможем это дополнительно прокомментировать", — заявил глава МИД.
Напомним также, что 2 февраля было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину. Более того, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что это вторжение "все менее вероятно", и признал, что эвакуация дипломатов США из Украины дала ложный сигнал миру.
При этом реакция Украины на продолжающиеся уже три месяца заявления западных СМИ и лидеров США, Евросоюза и НАТО о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке к масштабному вторжению в последнее время свелась к фактическому отрицанию таких намерений РФ, в том числе на уровне президента.
Более того, с этой целью Владимир Зеленский 28 января даже провел на пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.
В свою очередь 3 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории. Более того, Украина не ждет военных провокаций и со стороны Беларуси, которую глава Минобороны неожиданно назвал "дружественной" Украине, несмотря на то, что ранее и Зеленский, и Дмитрий Кулеба выражали серьезные опасения по поводу возможности военного вторжения с белорусской стороны, а власти из-за этого принялись укреплять границу с этой страной, проводя там учения силовых структур.