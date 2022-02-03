Самолеты Су-35, ПВО С-400 и ракеты "Искандер" — Россия разворачивает в Беларуси крупнейшие силы со времен "холодной войны"

Россия активизировала развертывание сил в Беларуси, куда перебросила уже до 30 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Российско-белорусские учения, которые продлятся до 20 февраля, предоставили Москве прикрытие для дальнейшего увеличения сил вблизи Украины в то время, как Соединенные Штаты и Великобритания предупредили, что Кремль, возможно, готовится к войне.

"В последние дни мы наблюдаем значительное передвижение российских вооруженных сил в Беларусь. Это крупнейшее российское развертывание там со времен "холодной войны" с ожидаемым присутствием 30 тысяч боевых военнослужащих", а также сил специального назначения, истребителей Су-35, систем ПВО С-400 и ракет "Искандер", способных нести ядерное оружие", — сказал Йенс Столтенберг.

В Беларусь прибыл также министр обороны РФ Сергей Шойгу, который должен встретиться встретиться с Александром Лукашенко.

Россия отрицает планы вторжения в Украину и назвала учения "Союзная решимость-2022" в Беларуси репетицией отражения внешней агрессии. Численность своих сил там РФ не разглашает, но сообщает, что они будут выведены после учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления ни со стороны Крыма, ни с других сторон, равно как и не ждет провокаций против себя в ходе российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022".

Накануне было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину. Ранее президент Владимир Зеленский прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.