Беларусь заявила о перехвате украинского разведывательного беспилотника, Украина обвинила ее в провокации

Беларусь заявляет, что 24 января принудительно посадила на своей территории разведывательный беспилотный летательный аппарат, залетевший со стороны Украины.

Как сообщает белорусское Министерство обороны, органы пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси зафиксировали факт нарушения ее границы беспилотником и принудили его к посадке.

В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БПЛА, как указывают в ведомстве, был подтвержден факт его запуска в 10:58 24 января в районе села Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от границы с Беларусью.

Отмечается, что после набора рабочей высоты он пересек белорусскую границу в районе деревни Хмелище Малоритского района Брестской области и далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона "Брестский".

В связи с данным инцидентом 3 февраля в белорусское оборонное ведомство был вызван военный атташе при посольстве Украины в Беларуси Сергей Кацуба, которому была вручена нота протеста "в связи с участившимися случаями нарушения границы Беларуси со стороны Украины", поскольку такой случай оказался третьим с ноября 2021 года. Также Кацубе было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.

В свою очередь Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что 3 февраля вызвало к себе посла Украины Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест "в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности".

"До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", — говорится в сообщении.

В свою очередь "Агентство телевизионных новостей" государственной Белтелерадиокомпании опубликовало фото самого БПЛА, о котором идет речь, а также маршрут его заявляемого полета. Подробности же обещают показать в сюжете корреспондентки АТН Ксении Лебедевой в программе "Панорама" на канале "Беларусь 1" в 21:00 (20:00 по Киеву).

В то же время, как заявил в своем Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко, украинская сторона отрицает использование беспилотников и считает заявления белорусских властей провокацией.

"Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Мы категорически отрицаем обвинения, что Украина использовала БПЛА на границе с Беларусью. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Спокойствие на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", — отметил он.

Отметим при этом, что министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге утром 3 февраля неожиданно заявил о "дружественности" Беларуси для Украины и отсутствии причин для вражды и военных провокаций с ее территории.

В то же время ранее украинские власти придерживались противоположной риторики, в частности, опасаясь возможного военного вторжения из Беларуси, о чем заявляли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский.