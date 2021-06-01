Политика 1 час назад

Зеленский допускает угрозу военного вторжения в Украину со стороны Беларуси

При этом, по словам президента, Украина сейчас готовится к "открытой полномасштабной войне" на южном направлении

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский допускает появление угрозы военного вторжения в Украину со стороны Беларуси вследствие возможного заключения последней некоего военного соглашения с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном также его пресс-службой.

По словам президента, на сегодня есть целый ряд возможных сценариев военных действий со стороны РФ, в том числе морские операции.

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"Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это один из вариантов выхода на Крым, чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем", — отметил он.

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Зеленский добавил, что возможен и "большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей", и такой сценарий украинская сторона также рассматривает и готовится к нему.

Однако в таком случае, по словам главы государства, "будет открытая полномасштабная война", которую уже нельзя будет представить как гражданский конфликт внутри Украины.

"Но могут быть, скажем так, "сюрпризы" и с другой стороны. Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическом и, наверное, оборонном соглашении. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны", — заявил он.

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При этом Зеленский подчеркнул, что не знает деталей договора о создании РФ и Беларусью союзного государства, который мог бы это предусматривать.

Отметим, что согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля, в период усиления напряжения вокруг Донбасса 36% украинцев заявили, что считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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