36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину

36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом еще 31% считают такую вероятность средней, 15% — низкой, а отрицают какую-либо угрозу 12%. Еще 6% респондентов затруднились с ответом.

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В частности, на западе Украины высокой вероятность такого вторжения считают 48% опрошенных, в центре — 39%, на юге — 26%, на востоке — 24%.

Среди негативно относящихся к президенту России Владимиру Путину ждут полномасштабного вторжения РФ 43%, а исключают это 5%. Среди позитивно относящихся к Путину таковых 10% и 45% соответственно.

В разрезе политических предпочтений больше всего ждут российского вторжения сторонники Радикальной партии — среди них таковых 52%. В электорате правящей партии "Слуга народа" таких людей 35%, а еще 39% оценивают вероятность такого события как среднюю.

В свою очередь, большинство сторонников "Оппозиционной платформы — За жизнь", партии "Наши" и Партии Шария придерживаются мнения, что на сегодня нет никакой угрозы полномасштабного военного вторжения России.

Опрос проведен 6-7 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) во всех подконтрольных Украине регионах. Выборочная совокупность — 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2%.