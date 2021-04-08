Глава МИД Польши срочно едет в Киев из-за новой российской угрозы на границах Украины

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осуществит срочный визит в Киев из-за возникновения угрозы новой российской агрессии на границах Украины.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши в Twitter.
"Збигнев Рау совершит чрезвычайный срочный визит в Киев в свете угрозы миру на границах Украины", — говорится в сообщении.
Ранее в МИД Украины заявляли, что во время визита глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов.
Также главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним действиям России, среди которых обострение ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму, наращивание российских войск у границ Украины, увеличение интенсивности российской пропаганды.
Как известно, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине.
Напомним, 7 апреля у Опытного боевики открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а вблизи Гнутово, Широкино, Талаковки и Водяного, что на Приазовье — гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
8 апреля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.
Недавно на фоне обострения на Донбассе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Генсек заверил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
В свою очередь Зеленский призвал предоставить Украине план действий по членству в Альянсе, поскольку это "станет сигналом для РФ". Президент считает, что НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только усилит наше государство, но и значительно укрепит НАТО.
8 апреля стало известно, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации.