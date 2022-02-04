Инвесторы не спешат вкладываться в гривню, а напряжение с РФ не исчезает. Каким будет курс валют в феврале

Конец зимы и весна традиционно благоприятный период для гривни. С конца января национальная валюта обычно укрепляется под давлением растущего предложения доллара и евро. В этот период агропроизводители начинают готовиться к посевной и нуждаются в дополнительной гривневой ликвидности. Это ключевой фактор поддержки национальной валюты.

Однако, как утверждает в комментарии Delo.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в нынешнем году, впрочем, влияние этого фактора уже было существенно обесценено геополитическим напряжением, в центре которого оказалась Украина. Сейчас, когда тональность информационной среды смягчилась, гривня довольно быстро играет утраченные позиции.

4 февраля средний курс доллара составляет 28,25 грн/$.

Нерезиденты бегут из ОВГЗ, но вскоре вернутся. Большой соблазн

Иностранные кредиторы еще с лета прошлого года начали ощутимый выход из украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что не могло не ударить по курсу национальной валюты: инвесторы, получив по сделкам гривню, не нужную им на внешних рынках, меняли ее на доллар, тем самым вымывая "американца" из украинской экономики.

"Однако пока рано говорить о полной стабилизации ситуации. Отток средств нерезидентов из ОВГЗ продолжается. С начала года их портфель сократился 13,6 миллиардов гривен. И хотя темпы еженедельного оттока несколько ниже пиковых значений января, тенденция сохраняется" , - обращает внимание Анна Золотько .

На достаточно высоком уровне (около 13-14%) остается и доходность еврооблигаций с погашением в сентябре – это один из наиболее релевантных способов определить общую оценку суверенных рисков иностранными инвесторами. Хотя, конечно, следует отметить значительный прогресс – текущая доходность вдвое ниже пиковых значений в середине января.

Наиболее устрашающие инвесторы в ОВГЗ, верившие в полномасштабное вторжение армии РФ и подвергшиеся психологическим факторам, уже из украинских облигаций сбежали. Сейчас все зависит от политического и новостного фона. От того, что будут говорить наши и иностранные политики. Если риторика будет спокойна, то и риска дальнейшей девальвации гривны не будет.

Такое мнение высказал в комментарии нам советник главы Мегабанка Андрей Львов. Он учитывает, что поскольку доходность наших облигаций очень высока, это выгодно иностранным кредиторам, которые вернутся к украинским ОВГЗ как только спадет международное напряжение.

К тому же у участников рынка нет никаких причин не доверять Национальному банку в смысле корректировки курса. В ситуации девальвации регулятор сработал адекватно и понятно для участников рынка, смягчая колебания. Андрей Львов подчеркнул, что это тот случай, когда НБУ действительно выступает не самым крупным спекулянтом, а регулятором.

"То, что регулятор декларировал, то он и делает. Он продолжит умеренно вмешиваться в курсовую динамику. На прошлой неделе, когда гривня ослабла на фоне паники, он мягко вмешался в ситуацию, хотя золотовалютных резервов, чтобы радикально притормозить ревальвацию гривны, у него достаточно" , - говорит Андрей Львов.

Каких курсовых колебаний следует ожидать в феврале

Анна Золотько считает, что если геополитическая ситуация застынет, февраль для гривни пройдет относительно спокойно, без радикальных курсовых скачков. Любые признаки улучшения приведут к ускорению тренда по укреплению гривни, особенно если интерес инвесторов к украинским облигациям возобновится.

"Но из-за ограниченного влияния на курсовые тренды исключительно экономических и календарных причин, я не возьмусь прогнозировать конкретные цифры для пары гривня/доллар" , – признается она.

Андрей Львов упоминает о тех же геополитических факторах и акцентирует, что сегодня экономические законы действуют слабо. Он убежден, что при политическом покое, отсутствии эскалации на границах и выходе в приоритет именно экономических законов, курса гривни в январе можно ожидать на уровне 27-27,5 грн/$.

"Если будут работать экономические инструменты, то у нас будут все шансы, чтобы гривня укрепилась. Наиболее вероятный вариант – 27,5 грн/$. Курс 27 грн/$ более вероятен в более далекой перспективе. Это те цифры, которые вижу я и многие мои коллеги. " , – признается Львов.

Последний добавляет, что поддержку гривни продолжают оказывать и экспортеры: стоимость продукции наших аграриев на мировых рынках рекордно высока, что будет способствовать поступлению в Украину иностранной валюты, а значит – и укреплению гривни.

К слову, в комментарии нам аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко разделила надежды Львова по февральскому курсу в 27,5 грн/$. И она так же сделала замечание, что национальная валюта готова укрепиться до такой отметки, учитывая отсутствие эскалации конфликта с Кремлем.