Индекс "Биг-Мака": курс доллара в Украине оценили в 11,8 грн/$

Согласно так называемому индексу “Биг Мака”, гривня вновь оказалась в топ-10 самых недооцененных валют в мире, заняв шестое место с конца списка. Еще полгода назад национальная валюта была на восьмой строчке.

Соответствующие данные по рейтингу мировых валют опубликовало издание The Economist.

В США бургер "Биг Мак" стоит 5,81 доллара, тогда как в Украине его стоимость составляет 69 гривен, что чуть больше, чем два доллара. Исходя из этого, по расчетам специалистов, доллар в Украине должен стоить всего 11,8 грн, тогда как сейчас согласно данным НБУ официальный курс украинской валюты составляет 28,38 грн за доллар.

Таким образом, украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 58,1%.

Вместе с тем гривня ухудшила позиции в рейтинге самых недооцененных валют мира и оказалась на шестом месте с конца, хотя ранее была на восьмом.

Самыми недооцененными валютами мира в январе текущего года являются валюты России, Турции Индонезии.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии "Биг Мак" стоит на 22,2% дороже, чем в США, в Норвегии — на десять процентов.

Индекс "Биг Мака" — это приведенная к единой валюте (например, доллару) стоимость этого бургера в разных странах, которая используется для определения паритета покупательной способности.

"Биг Мак" — самый известный продукт в сети McDonald's. К тому же в любой стране для изготовления "Биг Мака" используются абсолютно идентичные ингредиенты: мясо, хлеб, сыр, салат, лук и т.д. Поэтому эксперты журнала The Economist используют его для расчетов.

Аналитики подчеркивают, что такой индекс не является полноценным инструментом оценивания валют. Это лишь средство показать логику обменного курса. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны.

Напомним, после резкого падения гривня начала укрепляться. Как рассказали эксперты изданию Delo.ua, это связано с тем, что нерезиденты снизили свою активность под влиянием смягчения риторики насчет возможного полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.