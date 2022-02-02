Нерезиденты выходят из гривни, сокращая портфель ОВГЗ. Что будет с курсом валют

Курс гривни в среду, 2 февраля, торгуется около 28,4 грн/$. Спред между курсом купли и продажи сохраняется широким, что демонстрирует опасения на рынке по направлению движения, говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Нерезиденты, несмотря на существенное снижение своей активности после панических распродаж, продолжают выходить из гривни. По данным Национального банка, накануне портфель гривневых ОВГЗ сократился на 780 млн грн.

"Кроме этого, начало календарного месяца – это традиционный период для покупки валюты под дивиденды. И вряд ли инвесторы поменяли свою привычку", – подчеркнул аналитик.

Импортеры и экспортеры следят за рынком, стараясь не продешевить в покупке или продаже валюты. При этом откат курса до уровня ниже 28,5 грн/$ привлечет покупателей. НБУ также докупит валюту в резервы, пользуясь конъюнктурной ситуацией.

"Минфин на аукционах ОВГЗ предлагает нерыночную доходность, что приводит к отсутствию спроса на бумаги и мизерным заимствованиям. Накануне правительство смогло привлечь лишь 83 млн грн и $4,6 млрд. И то, вероятно, у государственных банков", – говорит он.

Эксперт напоминает, что при этом уже сегодня нужно будет погасить и выплатить купоны на сумму 11,1 млрд грн. Таким образом, обслуживание долга ложится бременем на финансы, поскольку нет возможности рефинансирования.

"Мы склоняемся к сохранению девальвационного движения. В ближайшее время гривна может вернуться в диапазон движения 28,4-28,55 грн/$", – прогнозирует Шевчишин.

По состоянию на 13:00 среды, 2 февраля, на наличном рынке курс валют выглядел следующим образом:

USD: покупка – 28,26 грн; продажа – 28,44 грн;

EUR: покупка – 31,79 грн; продажа – 32,02 грн;

PLN: покупка – 6,84 грн; продажа – 6,96 грн;

RUB: покупка – 0,36 грн; продажа – 0,37 грн.

Напомним, 26 января Нацбанк установил курс 28,66 грн/$. Американская валюта последние четыре года еще не стоила так дорого.