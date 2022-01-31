Гривня начала укрепляться. Что повлияло на курс нацвалюты

Утром предложение валюты смогло компенсировать локальный спрос. Продавцы валюты активизировались на рынке из-за завершения налогового периода.

Сегодня утром, 31 января, гривня начала укрепляется до 28,55 грн/$. Нерезиденты снизили свою активность под влиянием смягчения риторики насчет возможного полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, отметил Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, в результате предложение валюты смогло компенсировать локальный спрос. Продавцы валюты активизировались на рынке из-за завершения налогового периода. Экспортеры, придерживающие валюту на фоне роста доллара, стараются ее сейчас продать.

"К продажам также подключились финансовые компании и банки, фиксируя свои валютные спекулятивные позиции. В то же время после ажиотажного роста снизился спрос на валюту", — делится Шевчишин.

В итоге рынок вернулся к отметкам бюджетных ориентиров, но ситуация остается опасной. Девальвационные риски сохраняются. Нерезиденты хотя и свернули массированные продажи гривны, продолжают выходить из ОВГЗ и в целом выводить активы из развивающихся стран.

"В пятницу портфель нерезидентов сократился еще на 358 млн грн, а всего с начала 2022 года более чем на 11 млрд грн. Каждое начало месяца сопровождается покупкой валюты под дивиденды, и февраль не будет исключением", — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что высокая стоимость заимствования фактически заблокировала возможность привлечения средств на открытом рынке, но при этом обслуживать долг необходимо, что будет оказывать давление на гривню.

В феврале НАК "Нафтогаз" возобновит закупку газа, что сформирует сильное давление на гривню. Импортеры сохранят свою активность. Ну и в завершение, риски эскалации не ушли и продолжат подогреваться в СМИ, что будет фокусировать игроков подбирать валюту на откатах котировок.

"В ближайшее время гривня будет искать зону стабилизации. После резкого панического падения пройдет эмоциональный сброс доллара на откате. Ожидаем торги в диапазоне 28,4-28,6 грн/$", — прогнозирует Шевчишин.