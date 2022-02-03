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"Все менее вероятно", — Волкер о готовности армии РФ начинать вторжение в Украину
Президент России Владимир Путин может атаковать Украину, если он этого захочет. Но из-за поддержки США и стран НАТО суверенитета Украины, начинать военное вторжение для РФ становится все менее и менее вероятно.
Об этом в комментарии Delo.ua заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, прибывший в Киев 3 февраля на открытие Американского университета.
"Сегодня понятно, что Путина волнует лишь один вопрос - чтобы НАТО не приближалось к ее границам, чтобы Украина не была принята в НАТО, и чтобы Запад не поставлял оружие в Украину", - заявил Курт Волкер.
Он подчеркнул, что Запад не охотно хочет соглашаться на эти требования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Как вы видите, чем может закончиться эта история? Может ли она действительно закончиться полномасштабной войной и что для этого должно произойти? В первую очередь, ответ США и стран НАТО очень силен (Россия требует от НАТО исключить дальнейшее расширение альянса, в том числе за счет Украины. Там категорически отказываются предоставить гарантии невступления Украины, - Delo.ua). Они полностью поддерживают независимость Украины. Это очень важно, потому что то, чего хочет Россия — это ограничить независимость Украины", - заявил Курт Волкер.
По его мнению, Путин знал, каким будет ответ США о гарантиях безопасности.
"Не думаю, что для него это стало сюрпризом. И я думаю он делает это специально, чтобы, по его мнению, иметь обоснование своих действий в Украине", - подчеркнул Курт Волкер.
Если говорить о том, куда это приведет, то по словам бывшего представителя Госдепа США, у Путина есть военные способы, чтобы атаковать Украину, если он этого захочет.
"Но я думаю, что объем того внимания, которое было уделено его военной подготовке, он сейчас такой, что для него начинать такие военные вторжения становится все менее и менее вероятно. Но даже если это и правда произойдет, очень важно, чтобы Украина, НАТО, США, Германия, все максимально работали для того, чтобы помочь Украине", - подчеркнул Курт Волкер.
Отметим, в последние месяцы западные, в первую очередь американские, СМИ регулярно публикуют сообщения и инсайды о возможном российском вторжении и шагах по подготовке к нему, а руководство соответствующих стран, Евросоюза и НАТО регулярно комментирует такую угрозу, в частности анонсируя введение масштабных санкций против России, если та решится на масштабное вторжение в Украину.
В то же время украинские власти публично серьезность угрозы стараются приуменьшить, в последние дни особенно активно заявляя об информационном давлении и призывая граждан не паниковать, поскольку реальных предпосылок для такого вторжения якобы нет.