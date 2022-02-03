"Все менее вероятно", — Волкер о готовности армии РФ начинать вторжение в Украину

Президент России Владимир Путин может атаковать Украину, если он этого захочет. Но из-за поддержки США и стран НАТО суверенитета Украины, начинать военное вторжение для РФ становится все менее и менее вероятно.

Об этом в комментарии Delo.ua заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, прибывший в Киев 3 февраля на открытие Американского университета.

"Сегодня понятно, что Путина волнует лишь один вопрос - чтобы НАТО не приближалось к ее границам, чтобы Украина не была принята в НАТО, и чтобы Запад не поставлял оружие в Украину", - заявил Курт Волкер.

Он подчеркнул, что Запад не охотно хочет соглашаться на эти требования.

"Как вы видите, чем может закончиться эта история? Может ли она действительно закончиться полномасштабной войной и что для этого должно произойти? В первую очередь, ответ США и стран НАТО очень силен (Россия требует от НАТО исключить дальнейшее расширение альянса, в том числе за счет Украины. Там категорически отказываются предоставить гарантии невступления Украины, - Delo.ua). Они полностью поддерживают независимость Украины. Это очень важно, потому что то, чего хочет Россия — это ограничить независимость Украины", - заявил Курт Волкер.

По его мнению, Путин знал, каким будет ответ США о гарантиях безопасности.

"Не думаю, что для него это стало сюрпризом. И я думаю он делает это специально, чтобы, по его мнению, иметь обоснование своих действий в Украине", - подчеркнул Курт Волкер.

Если говорить о том, куда это приведет, то по словам бывшего представителя Госдепа США, у Путина есть военные способы, чтобы атаковать Украину, если он этого захочет.

"Но я думаю, что объем того внимания, которое было уделено его военной подготовке, он сейчас такой, что для него начинать такие военные вторжения становится все менее и менее вероятно. Но даже если это и правда произойдет, очень важно, чтобы Украина, НАТО, США, Германия, все максимально работали для того, чтобы помочь Украине", - подчеркнул Курт Волкер.

Отметим, в последние месяцы западные, в первую очередь американские, СМИ регулярно публикуют сообщения и инсайды о возможном российском вторжении и шагах по подготовке к нему, а руководство соответствующих стран, Евросоюза и НАТО регулярно комментирует такую угрозу, в частности анонсируя введение масштабных санкций против России, если та решится на масштабное вторжение в Украину.

В то же время украинские власти публично серьезность угрозы стараются приуменьшить, в последние дни особенно активно заявляя об информационном давлении и призывая граждан не паниковать, поскольку реальных предпосылок для такого вторжения якобы нет.