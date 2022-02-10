"Разговор немого с глухим": Лавров после встречи с Трасс посоветовал части дипломатов РФ покинуть Украину

МИД России советует своему неосновному дипломатическому персоналу в Украине временно выехать в РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своей британской коллегой Лиз Трасс в Москве.

В частности, он указал, что заявления о возможности масштабного вторжения России в Украину опровергаются заявлениями самих украинских властей, включая министра обороны Алексея Резникова и президента Владимира Зеленского.

Российский министр предположил, что западным лидерам Зеленский нужен "лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия", при этом никого не интересует, что считает сам президент Украины и какие потери несет украинская экономика "из-за всех этих всхлипываний и причитаний", когда эвакуируются сотрудники посольств, в частности США и Великобритании, а их граждан призывают покинуть Украину.

"Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", — сказал Лавров.

При этом он назвал беспрецедентной прошедшую с Трасс встречу, поскольку она проходила накануне переговоров между российским и британским министрами обороны, и напомнил, что в последний раз он встречался с главой британского МИД еще в 2017 году, когда эту должность занимал нынешний премьер Борис Джонсон.

В то же время российский дипломат выразил разочарование неконструктивностью прошедших переговоров, припомнив в этом контексте публикации западных СМИ о том, что Россия якобы готовит масштабное вторжение в Украину тогда, когда для этого достаточно промерзнет земля.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву. Примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили", — заявил он.

Лавров добавил, что почувствовал, что "наши коллеги либо не знакомы с подробнейшими разъяснениями", которые ранее давали и президент Владимир Путин, и другие представители РФ, либо их полностью игнорируют.

Он также отметил, что всю беседу с Трасс "пронизывал НАТОцентризм" и раскритиковал "эгоистичный" подход коллег к озабоченностям России в сфере безопасности и их выборочную, по словам главы МИД РФ, трактовку взятых на себя в рамках ОБСЕ обязательств о неделимости безопасности. При этом он подчеркнул, что РФ привержена именно дипломатическому пути и никому не угрожает, в отличие от позиции, которую демонстрируют британские официальные лица.

В то же время Трасс в ответ заявила, что не была немой или глухой в ходе общения с Лавровым, при этом настаивая на том, что у России "еще есть возможность" остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования.

"Я точно не была немой в нашем разговоре. Я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России в Украине. Мы были очень решительны в наших дипломатических усилиях. Также я слушала министра Лаврова", — сказала Трасс, добавив, что необходимо продолжение переговоров.

Она подчеркнула, что если дипломатический путь по "сотрудничеству с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность" не будет избран Россией, то наступят серьезные последствия и для нее, и для Украины, и для всей Европы.

"Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и мы считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны, для того чтобы подорвать демократию в Украине", — заявила британский министр.

При этом она отметила, что считает совершенно неправильной интерпретацию Россией принципа неделимости безопасности, исходя из которой соседи РФ якобы не имеют права защищаться или присоединяться к альянсам.

Также Трасс напомнила о риске применения жестких западных санкций в отношении РФ в случае ее вторжения в Украину и о том, что ведущий из РФ в Германию газопровод "Северный поток-2" в таком случае не сможет заработать.

"Если бы случилось вторжение России на территорию Украины, тогда украинцы стали бы бороться, и это был бы длинный, затяжной конфликт. И союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей. И мы должны также четко дать понять, что "Северный поток-2" не заработает", — отметила министр.

Британский дипломат также указала, что опровержения Россией планов по вторжению в Украину должны быть подтверждены отведением войск от украинской границы. Лавров же, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, заявил, что сначала следует доказать нагнетание ситуации именно Россией.

"Готова ли Россия какой-то значимый жест осуществить, чтобы ситуацию разрядить? Вы мне должны сначала доказать, что мы эту ситуацию зарядили, что мы ее нагнетаем и что мы делаем что-то, что не касается нашего суверенитета и нашего суверенного права действовать на своей собственной территории", — отметил он.

Глава российского МИД также спрогнозировал, что завершение военных учений "Союзная решимость-2022" в Беларуси западные политики выдадут за собственный большой дипломатический успех, поскольку за этими учениями с российской стороны ничего не последует.

"Я предвижу вполне развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытается даже трагедию из нее сделать, хотя все больше похоже на комедию, в следующем: через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения, и войска российские вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что Запад добился от России деэскалации, хотя на самом деле это будет торговля воздухом", — заявил он.

Отметим, что упомянутые учения начались именно 10 февраля. Ожидается, что они продлятся десять дней. В ходе маневров Вооруженные силы РФ и Беларуси отработают задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против них, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства РФ и Беларуси.

Напомним также, что еще 24 января посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников.

Украинский МИД назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

Великобритания тогда также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. За ней последовали Австралия и Канада. Спустя несколько дней США принялись призывать уже всех своих граждан покинуть Украину.

Зеленский же заявил, что действия упомянутых стран "не означают неизбежную эскалацию, а являются тонкостями сложной дипломатической игры" и раскритиковал выезд иностранных дипломатов, многозначительно назвав этот процесс "ошибкой Украины".