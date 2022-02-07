Ткаченко призвал не поддаваться дезинформации западных СМИ о вторжении РФ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает не поддаваться дезинформации, которую распространяют иностранные СМИ в вопросе гипотетического масштабного вторжения России в Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Перед тем, как доверять, проверяй. Это должно стать правилом для каждого при чтении или просмотре любых новостей и сообщений. В нынешнее время, когда источников информации множество, сложно отсортировать, какая новость правдива, а какая фейк. Это касается не только украинских или российских, но и иностранных СМИ", — отметил чиновник.

По его словам, такие материалы могут быть инструментом воздействия, источником дезинформации, выгодным в первую очередь правительствам или спецслужбам соответствующих стран.

"Самый свежий пример — очередная статья в немецком Bild, который уже публиковал печально известную карту "оккупации Украины". Теперь вижу там новые пугалки о лагерях для несогласных с путинской политикой. Это, конечно, не соответствует действительности", — подчеркнул министр.

Ткаченко призвал пользоваться официальными источниками информации, в частности, сообщениями Офиса президента, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел.

"Они в свою очередь уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт мы считаем маловероятным. В очередной раз прошу всех проверять любую информацию, имеющую признаки фейка. Информационная гигиена должна быть таким же простым правилом, как мыть руки перед едой. А мы продолжим призывать иностранные СМИ не считать ОРДЛО ньюзмейкерами и воздержаться от поездок туда, учитывая безопасность", — добавил он.

Напомним, что в последние три месяца заявления лидеров США, Евросоюза и НАТО о масштабном наращивании войск РФ вблизи границ Украины и подготовке ею к вторжению сопровождались множеством публикаций в западных СМИ, обрисовывающих сценарии вероятной оккупации Украины и связанных с этим событий. Такие сообщения появляются в американских и европейских изданиях, ссылающихся на анонимные источники, до сих пор. Накануне американское агентство Bloomberg и вовсе сообщило о начале вторжения РФ в Украину, хотя вскоре и извинилось за такую публикацию и удалило ее.

При этом если сначала Украина не опровергала, но и не педалировала такую информацию, то в последнее время ее реакция свелась к фактическому отрицанию таких намерений РФ, в том числе на уровне президента, и призывам прекратить панику.

Более того, с этой целью Владимир Зеленский 28 января даже провел пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, уже прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.

В свою очередь 3 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории. Более того, по его словам, Украина не ждет военных провокаций и со стороны Беларуси.

При этом спор вокруг вероятности российского вторжения уже привел к дипломатическому скандалу в Израиле, изначально не вовлеченном в эту ситуацию: МИД этой страны вызвало к себе посла Украины из-за его резких высказываний в адрес министра иностранных дел Яира Лапида, усомнившегося в угрозе вторжения РФ. В отчет же его украинский коллега Дмитрий Кулеба признался, что лично инструктировал всех украинских послов вести "решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины".