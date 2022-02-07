Россия нарастила количество войск на границе с Украиной с 60 до 83 батальонных групп — СМИ

За последние две недели количество батальонных тактических групп войск РФ возле Украины увеличилось до 60 с 83, еще 14 находятся в пути Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США, которые предоставили информацию на условиях анонимности.

Россия располагает уже примерно 70% боевой мощи, которая потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, и направляет дополнительные батальонные тактические группы к границе со своим соседом, заявили агентству два американских чиновника.

Что касается сроков вторжения, то, по словам официальных лиц, пик замерзания земли ожидается 15 февраля —это позволит российским воинским частям передвигаться даже по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

Чиновники США не представили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил.

Источники заявляют, что если РФ поведет наступление на Киев, то он может пасть в течение нескольких дней.

По словам одного из официальных лиц, Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000, а потери среди гражданского населения — от 25 000 до 50 000, по оценкам США.

Полномасштабное вторжение также спровоцирует бегство миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц в Европу, считают в Вашингтоне.

"В любой день Россия может начать военные действия против Украины. Они могут начаться через пару недель, или вместо этого Россия выберет дипломатический путь", — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News Sunday. Он подчеркнул, что угроза вторжения войск РФ — значительная.

Страны-члены НАТО переводят силы в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные военные суда и истребители в места развертывания сил альянса в Восточной Европе, поскольку Россия продолжает наращивание своего военного присутствия в Украине и вокруг нее. В Германию прибыли американские военные — они создадут штаб для поддержки десантников, которые направляются в Польшу в связи с нарастанием напряженности в отношениях с Россией.

Но министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории ни со стороны Крыма, ни с других сторон, равно как и не ждет провокаций против себя в ходе российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022".