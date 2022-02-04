В Европу прибыла первая группа военных США

В Германию прибыли американские военные — они создадут штаб для поддержки десантников, которые направляются в Польшу в связи с нарастанием напряженности в отношениях с Россией. Об этом Европейское командование Вооруженных сил США сообщило в своем Twitter.

"Это первые из 2000 солдат, которые прибыли в Европу после объявления Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", - сказано в сообщении.

В Висбаден прибыли солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса. Штаб Объединенной оперативной группы буден создан в Германии для поддержки 1700 десантников, которых перебросят в Польшу.

Напомним, Министерство обороны США привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности на случай, если возникнет необходимость перебросить их в Европу. Страны-члены НАТО переводят силы в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные военные суда и истребители в места развертывания сил альянса в Восточной Европе, поскольку Россия продолжает наращивание своего военного присутствия в Украине и вокруг нее.

США также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в Польшу и Германию будет направлено около 2 000 военнослужащих из США. Кроме того, примерно 1 000 военнослужащих, находящихся в Германии, перебрасываются в Румынию.

При этом министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории ни со стороны Крыма, ни с других сторон, равно как и не ждет провокаций против себя в ходе российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022".