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В Bloomberg сообщили о вторжении России в Украину
Информационное агентство Bloomberg (США) ошибочно сообщило о нападении России на Украину.
Об этом говорится в заявлении агентства, которое оно опубликовало после выявления ошибки.
"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заглавие "Россия вторглась в Украину" было нечаянно опубликовано около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину", – говорится в сообщении.
Информация о вторжении находилась на сайте около 30 минут, после чего ее удалили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным издания Meduza, на него обратила внимание аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.
При клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке.
Напомним, ранее американский канал CNN заявлял, что США обладают информацией о подготовке Россией операции под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения на востоке Украины.
В то же время 2 февраля было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.
Более того, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что это вторжение "все менее вероятно", и признал, что эвакуация дипломатов США из Украины дала ложный сигнал миру.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 28 января на пресс-конференции для иностранных СМИ прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое, по его словам, очень негативно сказывается на украинской экономике.