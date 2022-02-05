В Bloomberg сообщили о вторжении России в Украину

Информационное агентство Bloomberg (США) ошибочно сообщило о нападении России на Украину.

Об этом говорится в заявлении агентства, которое оно опубликовало после выявления ошибки.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заглавие "Россия вторглась в Украину" было нечаянно опубликовано около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину", – говорится в сообщении.

Информация о вторжении находилась на сайте около 30 минут, после чего ее удалили.

По данным издания Meduza, на него обратила внимание аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.

.@BloombergLive care to explain this breaking news? Wth pic.twitter.com/rRcOtjkd7g — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

При клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке.

Напомним, ранее американский канал CNN заявлял, что США обладают информацией о подготовке Россией операции под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения на востоке Украины.

В то же время 2 февраля было объявлено, что руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.

Более того, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что это вторжение "все менее вероятно", и признал, что эвакуация дипломатов США из Украины дала ложный сигнал миру.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 28 января на пресс-конференции для иностранных СМИ прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое, по его словам, очень негативно сказывается на украинской экономике.