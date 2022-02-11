CNN сообщает, что Вашингтон специально высказывал опасения по поводу планов России в отношении Украины

Анонимные источники в администрации президента США Джозефа Байдена сообщили изданию CNN, что, по их информации, Вашингтон намеренно высказывал свои опасения и предоставлял засекреченные разведданные, чтобы предотвратить риски эскалации военного конфликта между Россией и Украиной.

По информации инсайдеров, все опубликованные "разоблачения и планы вторжения" были тщательно согласованы между Советом национальной безопасности, разведывательным сообществом и другими агентствами национальной безопасности.

"(Это делали — Delo.ua) чтобы сорвать планы России, снизить эффективность любых операций и в конечном счете сдержать военные действия", — рассказал анонимный чиновник администрации.

У Байдена считают, что эта стратегия сработала и российского президента Владимира Путина "застали врасплох". Кроме того, таким образом США продемонстрировали профессионализм своей разведки.

По словам одного анонимного высокопоставленного американского чиновника, публикация разведданных о планах РФ вызывала недовольство у российских властей.

"Мы надеемся, что в России удивлены тем, что союзники знают об их планах. Обычно мы ожидаем увидеть, как российские власти задаются вопросом, есть ли среди них агенты", — сказал сотрудник службы разведки.

Отметим, что американские и европейские СМИ в течение нескольких месяцев публиковали информацию о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину. При этом журналисты ссылались на анонимные источники, а лидеры страны Евросоюза и США в свою очередь высказывали опасения по этому поводу.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, такая волна сообщений о масштабном военном конфликте привела к оттоку инвестиций из страны. В итоге теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.

Президент Украины заверил, что ВСУ и власти полностью контролируют ситуацию на украинских границах.

Стоит отметить, что руководство США накануне решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.