Страны начали массово призывать своих граждан покинуть Украину, после аналогичного призыва Байдена к американцам

По состоянию на вечер 11 февраля уже девять стран, с учетом США, призвали или настоятельно рекомендовали покинуть Украину из-за опасений по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы. В частности, правительство Великобритании посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а тем, кто уже там, приказало "покинуть Украину сейчас, пока еще доступны коммерческие средства для передвижения".

Министерство иностранных дел Японии 11 февраля сообщило, что официально советует японским гражданам, находящимся в Украине, "немедленно покинуть Украину, поскольку Россия стягивает войска к ее границе".

Власти Нидерландов заметили наращивание войск не только на границе Украины с Россией, но и с Беларусью.

"Ситуация там небезопасная.Не выезжайте ближе 10 километров от границы с Россией и Беларусью. Цветовой код для Украины оранжевый и красный. Это связано с ростом напряженности в отношениях с Россией и неуверенностью в этом. Из-за этой неопределенности рекомендуется отложить любые поездки", - отметили в правительстве страны и рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.

Пресс-служба МИДа Черногории сообщила, что ведомство обеспокоено ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью в Украине.

"МИД информирует граждан Черногории, проживающих в Украине, рассмотреть возможность временного выезда с территории этой страны" - сказано в сообщении ведомства.

Министерство иностранных дел Латвии рекомендовало своим гражданам использовать любой из доступных безопасных видов транспорта, чтобы покинуть Украину, также из-за опасений по поводу конфликта с РФ.

Южная Корея причислила Украину к территории с красным уровнем опасности и запретила путешествия.

Ближе к вечеру 11 февраля уже советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев в Украине уехать из страны в течение одного-двух дней.

"Мы призываем всех американских граждан, которые остаются в Украине, немедленно покинуть Украину", — сказал Салливан.

В США свой призыв объясняют угрозой вторжения РФ в Украину, хотя еще совсем недавно руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.

Кроме того, в администрации Байдена признались, что Вашингтон намеренно высказывал свои опасения и предоставлял засекреченные разведданные, чтобы предотвратить риски эскалации военного конфликта между Россией и Украиной.