Путин принял решении о вторжении в Украину, но еще не поздно пойти на деэскалацию, — Байден

В США считают, что лидер РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, но Кремль еще может выбрать путь дипломатии, чтобы урегулировать ситуацию. Об этом президент США Джозеф Байден заявил в ходе брифинга в пятницу, 18 февраля.

"На этот момент я уверен, что он принял решение. У нас есть причины считать так", — ответил Байден на вопрос о планах Путина по поводу нападения на Украину.

По его словам, вторжение российских войск произойдет уже в ближайшие дни.

"Мы имеем причины считать, что российские войска планируют и намерены атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы считаем, что они будут нацелены на столицу Украины, Киев — город с 2,8 миллионов невиновных людей", — отметил Байден.

При этом он считает, что пока есть шанс на урегулирование ситуации.

"Еще не поздно пойти на деэскалацию и вернуться за стол переговоров. Прошлой ночью Россия согласилась, что государственный секретарь Блинкен и министр Лавров встретятся 24 февраля в Европе. Но если Россия предпримет военные действия до этого дня, будет очевидно, что они захлопнули дверь дипломатии, что они выбрали войну. И они за это заплатят высокую цену", —считает лидер США.

Он сказал, Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, но предоставляют финансовую помощь.

Байден также прокомментировал объявленные Россией учения ядерных сил: "Я не думаю, что он (Путин — Delo) даже отдаленно рассматривает возможность использования ядерного оружия".

Напомним, в США считают, что существует угроза масштабного военного конфликта между Украиной и Россией. Так, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля. Но в этот день обострения не произошло.

Однако уже в четверг, 17 февраля, ситуация накалилась. Боевики произвели десятки обстрелов. Снаряды попали в том числе в детский сад и в лицей. 18 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.