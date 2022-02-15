Байден о ситуации вокруг Украины: "Мы будем защищать свободу, мы готовы заплатить любую цену"

Президент США Джозеф Байден во вторник, 15 февраля, выступил с обращением по поводу ситуации с угрозой вторжения российских войск в Украину.

"Российский народ не является мишенью для нас. Гражданам России я хочу сказать, что вы не являетесь нашими врагами и я не думаю, что вы хотели бы проводить кровавую войну с Украиной", — заявил глава Белого дома.

Он призвал вспомнить исторические факты, как 77 лет назад США и СССР вместе воевали против нацистской Германии во Второй мировой войне.

"На этих выходных я снова разговаривал с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжить дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, США и странами Европы для решения проблем безопасности", — сказал президент США.

Он также подчеркнул, что США и Украина не представляют угрозы для РФ. Однако американский лидер отметил, что при необходимости готов жестко реагировать.

"Если Россия пойдет вперед, мы соберем мир для того, чтобы противостоять этой агрессии. США и союзники готовы включить мощные санкции, которые не были включены в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Мы будем оказывать давление на основные индустрии, на финансовый сектор. Мы готовы это сделать сразу. Это разрушит возможность России конкурировать экономически и стратегически", — подчеркнул Байден.

По его словам, в случае агрессии против Украины газопровод "Северный поток-2" не будет запущен

"Мы будем защищать свободу, мы готовы заплатить любую цену", — добавил он.

"Это больше, чем о России и Украине, это о защите того, во что мы верим — за будущее, которое мы хотим для этого мира, за свободу и право стран выбирать свою судьбу, право народов выбирать свое будущее. Это о том, что страны не должны силой изменять границы своих соседей", — подчеркнул Байден.

Байден отметил, что США не намерены размещать ракетное вооружение в Украине, но оказывают значительную помощь.

"Мы поддерживаем ВСУ через оборонные поставки, делимся разведывательной информацией, проводим обучение", — сказал лидер США.

Глава Белого дома также предупредил, что нападение России на одну из стран НАТО приведет к тому, что Штаты обязательно будут ее защищать.

Напомним, украинский и американский президенты провели телефонные переговоры 13 февраля. Во время них Зеленский сказал Байдену, что его приезд в Киев в ближайшие дни "послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации". Но затем заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что сейчас у президента США Джозефа Байдена нет планов посетить Украину в ответ на приглашение своего коллеги Владимира Зеленского.

В США считают, что существует угроза масштабного военного конфликта между Украиной и Россией. Так, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.