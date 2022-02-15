У Байдена ответили на приглашение Зеленского посетить Украину

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в настоящее время у президента США Джозефа Байдена нет планов посетить Украину в ответ на приглашение своего коллеги Владимира Зеленского.

Об этом она сказала во время брифинга 14 февраля, отвечая на вопрос журналистов, как Белый дом отреагировал на приглашение украинского президента.

"Я не могу сообщить или анонсировать вам какие-либо плановые поездки (Байдена — Delo.ua), потому что таких планов нет. Вся администрация Белого дома, а также Государственный департамент и Министерство обороны находятся в постоянном контакте с украинскими властями", — отметила Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что в последнее время США активно направляют свои дипломатов и высокопоставленных чиновников в Украину. Жан-Пьер напомнила, что совсем недавно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Представительница Белого дома добавила, что США будут продолжать тесно координировать свои действия с Украиной, пытаясь найти дипломатическое решение для выхода из кризисной ситуации.

Напомним, украинский и американский президенты провели телефонные переговоры 13 февраля. Во время них Зеленский сказал Байдену, что его приезд в Киев в ближайшие дни, "послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности Украины, экономики и агрессии РФ. В США считают, что в настоящее время существует угроза начала масштабного военного конфликта между Украиной и Россией.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что американская сторона публикуюет разведывательные данные, "чтобы остановить войну, а не начать ее".

В то же время Зеленский уверен, что сейчас с Украиной уже ведут "войну на всех фронтах", особенно на информационном - стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации. Н