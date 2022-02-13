США быстро отреагируют на агрессию РФ против Украины – Зеленский поговорил с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, во время которого обсуждались вопросы безопасности Украины, экономики и агрессии РФ.

"У нас был часовой телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии", – написал Зеленский в Twitter.

В свою очередь, в пресс-службе Белого Дома, Байден подтвердили приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты быстро и решительно отреагируют вместе со своими союзниками и партнерами на любую дальнейшую агрессию России против Украины", – говорится в сообщении.

Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военного потенциала на границах Украины.

Напомним, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме опубликовали сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.