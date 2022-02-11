Анонимные источники в Белом доме сообщили зарубежным СМИ о новой вероятности вторжения России в Украину "в ближайшие дни"

Зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ.

"Президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение, но Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, сказал, что США не верят, что Путин дал "окончательный указ", — сказано в публикации The Guardian.

Издание Financial Times отмечает, что Салливан открыто сказал, что существует "реальная перспектива" того, что Россия начнет атаку до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля. В Вашингтоне отмечают, что РФ создала достаточный военный потенциал, включая войска и технику, чтобы начать действовать уже на следующей неделе (14-18 февраля).

По словам Салливана, вторжение может принимать несколько форм, включая "быстрое нападение на Киев". Он добавил, что военные действия, по его мнению, "скорее всего начнутся с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые, очевидно, могут нанести ущерб мирным жителям".

"Россия столкнется с более сильным и более решительным альянсом НАТО, "массивным давлением" на свою экономику и волной "осуждения" со всего мира, если страна продолжит вторжение", — добавил советник по национальной безопасности США.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

Отметим, что ранее анонимные источники в администрации президента Байдена сообщили изданию CNN, что, по их информации, Вашингтон намеренно высказывал свои опасения и предоставлял засекреченные разведданные, чтобы предотвратить риски эскалации военного конфликта между Россией и Украиной.

Важно заметить, что, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, такая волна сообщений о масштабном военном уже конфликте привела к оттоку инвестиций из страны. В итоге теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.