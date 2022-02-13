США делятся разведданными для остановки войны – советник Байдена

Соединенные Штаты Америки публикуют разведывательные данные "чтобы остановить войну, а не начать ее".

Такое заявление в эфире CNN сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз – свалить что-нибудь на Украину или мир. И просто, насколько это возможно, делимся этой информацией как можно шире. Это то, что мы сделали. Это то, что мы будем продолжать делать", – заявил Салливан.

По его словам, наращивание Россией сил у украинских границ и их маневры делают очевидным возможность начала вскоре масштабных военных действий.

"Мы не можем точно предсказать день, но уже некоторое время говорим, что мы находимся в окне, когда вторжение, масштабные военные действия России могут начаться в Украине в любой день, включая ближайшую неделю, до окончания Олимпиады", – отметил советник президента США.

Салливан подчеркнул, что военная атака РФ может начаться с ракетных бомб.

"Они никогда не бывают такими точными, как хотелось бы армии, любой армии. Мы даже не знаем, насколько точными их хотела бы сделать российская армия. За этим последует наступление сухопутных войск, которые двигаются через украинскую границу. Опять же, невинные гражданские лица могут попасть под перекрестный огонь или попасть в ловушку в местах, откуда они не могут выбраться", – рассказал советник.

Салливан считает, что если Россия действительно вторгнется в Украину, она может провести операцию под чужим флагом как повод для вторжения.

"У нас есть информация, которую мы собрали с помощью разведки, указывающей на активное планирование этого, и не только Соединенные Штаты говорят об этом. Наши союзники по НАТО также заявляют об этом, потому что они смогли изучить эти разведданные, оценить их достоверность и прийти к такому же выводу, к которому пришли мы", — сказал Салливан.

Напомним, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме опубликовали сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.